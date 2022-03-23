Рамос продаёт худи в поддержку Украины, вся выручка пойдёт в фонд братьев Кличко

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Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании Серхио Рамос объявил о начале благотворительной кампании в помощь жителям Украины.
Рамос продаёт худи в поддержку Украины, вся выручка пойдёт в фонд братьев Кличко
  • Gettyimages.ru

В своих социальных сетях футболист предлагает купить худи за €100 с изображением голубей и надписью «Мы все украинцы». Вся выручка от продажи мерча пойдёт в фонд братьев Кличко.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие только в пяти матчах команды во всех турнирах и не отличился голевыми действиями.

Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года. 

Ранее сообщалось, что «Реал» доверяет Анчелотти и не ищет нового тренера.

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