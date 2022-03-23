Рамос продаёт худи в поддержку Украины, вся выручка пойдёт в фонд братьев Кличко
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В своих социальных сетях футболист предлагает купить худи за €100 с изображением голубей и надписью «Мы все украинцы». Вся выручка от продажи мерча пойдёт в фонд братьев Кличко.
В нынешнем сезоне Рамос принял участие только в пяти матчах команды во всех турнирах и не отличился голевыми действиями.
Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» доверяет Анчелотти и не ищет нового тренера.