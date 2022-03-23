Источник: «Реал» доверяет Анчелотти и не ищет нового тренера

Руководство мадридского «Реала» выразило кредит доверия главному тренеру команды Карло Анчелотти.

Несмотря на разгромное поражение от каталонской «Барселоны» в матче 29-го тура испанской Примеры (0:4), мадридский клуб не ищет замены для Анчелотти, сообщает Cadena SER.

По информации источника, в «Реале» надеются, что специалист отработает свой двухлетний контракт.

«Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании, набрав 66 очков. Мадридский клуб в Лиге чемпионов УЕФА вышел в четвертьфинал турнира.

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