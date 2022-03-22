Клубы Серии А не будут подписывать игроков из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА

Клубы итальянской Серии А договорились не подписывать игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

«Такое решение продиктовано желанием сохранить целостность итальянского чемпионата», — сообщает источник.

Напомним, что клубы могут подписать футболиста из чемпионата России и заявить его на еврокубки до 7 апреля в случае, если игрок приостановил свой контракт.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских и украинских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения с зарубежными командами до конца сезона.

Ранее экс-судья Николаев высказался о решении РФС ужесточить наказание за оскорбление арбитров.