Клубы Серии А не будут подписывать игроков из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.
«Такое решение продиктовано желанием сохранить целостность итальянского чемпионата», — сообщает источник.
Напомним, что клубы могут подписать футболиста из чемпионата России и заявить его на еврокубки до 7 апреля в случае, если игрок приостановил свой контракт.
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских и украинских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения с зарубежными командами до конца сезона.
Ранее экс-судья Николаев высказался о решении РФС ужесточить наказание за оскорбление арбитров.