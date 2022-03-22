Экс-судья Николаев высказался о решении РФС ужесточить наказание за оскорбление арбитров

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) ужесточить наказание за оскорбление в адрес арбитров.

«Футбол — это эмоции, но когда переходят какую-то грань этическую, моральную и звучат какие-то оскорбления, наверное, РФС должен на это реагировать. Если бы это был единичный случай, тогда другое дело», — цитирует Николаева Vseprosport.ru.

По его словам, любое решение РФС — закон, и у организации есть своё определённое мнение в данной ситуации.

«О штрафах можно много говорить. Здесь принципиальный момент в первую очередь, а какие суммы, большие или маленькие, не нам с вами обсуждать», — добавил Николаев.

Напомним, что РФС может внести корректировки в систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление арбитров. За повторное нарушение правил футболист или сотрудник клуба может быть дисквалифицирован на восемь матчей, а штраф составит от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц назвал ошибкой назначение арбитра Виталия Мешкова на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Ростовом».