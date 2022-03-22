«Чемпионат»: «Краснодару» не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем

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У футбольного клуба «Краснодар» имеются финансовые проблемы, чтобы завершить нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Чемпионат»: «Краснодару» не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Краснодарскому клубу не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем. Не будет проблем и с тем, чтобы начать следующий сезон», — передаёт «Чемпионат».

По информации источника, у владельца клуба Сергея Галицкого достаточно средств в России, чтобы финансировать «Краснодар».

Напомним, что краснодарский клуб покинули все легионеры из-за ситуации на Украине. По итогам 21-го тура РПЛ команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Ранее в ЦСКА заявили, что все легионеры вернутся в клуб из сборных.

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