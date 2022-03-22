В ЦСКА заявили, что все легионеры вернутся в клуб из сборных

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что все иностранные футболисты вернутся в расположение клуба после игр за национальные команды.

«На данный момент — да, все вернутся. Но каждый день ситуация меняется, трудно прогнозировать», — цитирует Бабаева Sport24.

Он добавил, что могут возникнут проблемы с выкупом легионеров после аренды, потому что российские клубы не могут участвовать в еврокубках.

ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее в ЦСКА сообщили, что Акинфеев продлит контракт с клубом.