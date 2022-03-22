В ЦСКА заявили, что все легионеры вернутся в клуб из сборных

Короткая ссылка
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что все иностранные футболисты вернутся в расположение клуба после игр за национальные команды.
В ЦСКА заявили, что все легионеры вернутся в клуб из сборных
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«На данный момент — да, все вернутся. Но каждый день ситуация меняется, трудно прогнозировать», — цитирует Бабаева Sport24.

Он добавил, что могут возникнут проблемы с выкупом легионеров после аренды, потому что российские клубы не могут участвовать в еврокубках.

ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее в ЦСКА сообщили, что Акинфеев продлит контракт с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить