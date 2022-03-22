Федерация шахмат Москвы будет оказывать поддержку дисквалифицированному ФИДЕ Карякину

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин сообщил, что ФШМ будет оказывать всемерную помощь гроссмейстеру Сергею Карякину, который был дисквалифицирован Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) на шесть месяцев.

«Я от себя — и как шахматиста, и как гражданина России, и как организатора — хочу сказать: мы будем поддерживать Сергея Карякина всеми возможными способами. Как организуя какие-то мероприятия с его участием, так и оказывая ему всяческую поддержку», — цитирует РИА Новости Смагина.

По словам Смагина, он пообщался с Карякиным в Екатеринбурге на фестивале «Сильные фигуры». Глава ФШМ рассказал, что 32-летний шахматист из Симферополя прекрасно представлял, что последуют санкции после поддержки действий России на Украине.

«Сергей очень популярен, болельщики очень тепло его приветствовали, когда он был на футбольном матче «Урал» — «Химки», — добавил Смагин.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Карякин прокомментировал своё отстранение от соревнований по шахматам.

Ранее жена Карякина заявила, что ФИДЕ смешала с грязью шахматы, дисквалифицировав её мужа.