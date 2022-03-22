Федерация шахмат Москвы будет оказывать поддержку дисквалифицированному ФИДЕ Карякину
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«Я от себя — и как шахматиста, и как гражданина России, и как организатора — хочу сказать: мы будем поддерживать Сергея Карякина всеми возможными способами. Как организуя какие-то мероприятия с его участием, так и оказывая ему всяческую поддержку», — цитирует РИА Новости Смагина.
По словам Смагина, он пообщался с Карякиным в Екатеринбурге на фестивале «Сильные фигуры». Глава ФШМ рассказал, что 32-летний шахматист из Симферополя прекрасно представлял, что последуют санкции после поддержки действий России на Украине.
«Сергей очень популярен, болельщики очень тепло его приветствовали, когда он был на футбольном матче «Урал» — «Химки», — добавил Смагин.
Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Карякин прокомментировал своё отстранение от соревнований по шахматам.
Ранее жена Карякина заявила, что ФИДЕ смешала с грязью шахматы, дисквалифицировав её мужа.