Федерация шахмат Москвы будет оказывать поддержку дисквалифицированному ФИДЕ Карякину

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Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин сообщил, что ФШМ будет оказывать всемерную помощь гроссмейстеру Сергею Карякину, который был дисквалифицирован Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) на шесть месяцев.
Федерация шахмат Москвы будет оказывать поддержку дисквалифицированному ФИДЕ Карякину
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

«Я от себя — и как шахматиста, и как гражданина России, и как организатора — хочу сказать: мы будем поддерживать Сергея Карякина всеми возможными способами. Как организуя какие-то мероприятия с его участием, так и оказывая ему всяческую поддержку», — цитирует РИА Новости Смагина.

По словам Смагина, он пообщался с Карякиным в Екатеринбурге на фестивале «Сильные фигуры». Глава ФШМ рассказал, что 32-летний шахматист из Симферополя прекрасно представлял, что последуют санкции после поддержки действий России на Украине.

«Сергей очень популярен, болельщики очень тепло его приветствовали, когда он был на футбольном матче «Урал» — «Химки», — добавил Смагин.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Карякин прокомментировал своё отстранение от соревнований по шахматам.

Ранее жена Карякина заявила, что ФИДЕ смешала с грязью шахматы, дисквалифицировав её мужа.

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