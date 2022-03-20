Непряева выиграла гонку преследования на Всероссийских соревнованиях
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Лыжница показала результат 29:39,4. Второй финишировала Мария Истомина с отставанием +21,3. Третья — Екатерина Смирнова (+25,6).
Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. При этом она не принимала участия в последних этапах Кубка мира из-за отстранения российских лыжников.
В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.
Ранее Бородавко заявил, что считает возможным отстранение Федерации лыжных гонок России.