Бородавко считает возможным отстранение Федерации лыжных гонок России

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможном отстранении Федерации лыжных гонок России от Международной федерации лыжных гонок (FIS).
Бородавко считает возможным отстранение Федерации лыжных гонок России
  • РИА Новости

«Вполне вероятно. Есть уже первые процедуры отстранения, причём они ведутся загодя... Вероятно, что это может коснуться всего российского спорта», — цитирует ТАСС Бородавко.

Он считает, что в FIS сидят люди, у которых есть свои спонсоры и обязательства. Бородавко назвал санкции против российских спортсменов политическим заказом.

Международный союз биатлонистов (IBU) 18 марта сообщил о начале процедуры отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё из Норвегии прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.

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