Бородавко считает возможным отстранение Федерации лыжных гонок России
- РИА Новости
«Вполне вероятно. Есть уже первые процедуры отстранения, причём они ведутся загодя... Вероятно, что это может коснуться всего российского спорта», — цитирует ТАСС Бородавко.
Он считает, что в FIS сидят люди, у которых есть свои спонсоры и обязательства. Бородавко назвал санкции против российских спортсменов политическим заказом.
Международный союз биатлонистов (IBU) 18 марта сообщил о начале процедуры отстранения Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё из Норвегии прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.