Бородавко считает возможным отстранение Федерации лыжных гонок России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможном отстранении Федерации лыжных гонок России от Международной федерации лыжных гонок (FIS).

«Вполне вероятно. Есть уже первые процедуры отстранения, причём они ведутся загодя... Вероятно, что это может коснуться всего российского спорта», — цитирует ТАСС Бородавко.

Он считает, что в FIS сидят люди, у которых есть свои спонсоры и обязательства. Бородавко назвал санкции против российских спортсменов политическим заказом.

Международный союз биатлонистов (IBU) 18 марта сообщил о начале процедуры отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё из Норвегии прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.