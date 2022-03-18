Тихонов назвал безголовым решение IBU начать процесс отстранения СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о начале процедуры отстранения Союза биатлонистов России (СБР).
Тихонов назвал безголовым решение IBU начать процесс отстранения СБР
  • Gettyimages.ru
  • © sampics

«Я считаю, что более безголового решения принять в это время невозможно. Я считаю это самым слабым исполкомом за всю историю мирового биатлона», — цитирует Тихонова ТАСС.

По его мнению, руководство IBU очень сильно поторопилось с принятием решения. Тихонов считает, что санкции против России в ближайшее время будут сняты.

«Эти русофобы подстроились под сегодняшние политические события и решили побежать впереди поезда», — добавил он.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё из Норвегии прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.

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