Тихонов назвал безголовым решение IBU начать процесс отстранения СБР

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о начале процедуры отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

«Я считаю, что более безголового решения принять в это время невозможно. Я считаю это самым слабым исполкомом за всю историю мирового биатлона», — цитирует Тихонова ТАСС.

По его мнению, руководство IBU очень сильно поторопилось с принятием решения. Тихонов считает, что санкции против России в ближайшее время будут сняты.

«Эти русофобы подстроились под сегодняшние политические события и решили побежать впереди поезда», — добавил он.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё из Норвегии прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.