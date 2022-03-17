Тарьей Бё — об отстранении россиян от международных стартов: это правильное решение

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Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё из Норвегии прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.
Тарьей Бё — об отстранении россиян от международных стартов: это правильное решение
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«Я думаю, что это верное решение. Мы как мир спорта должны тоже каким-либо образом показать, что мы относимся к происходящему серьёзно. Хотя мы и не политики, это важная часть коммуникации и индустрии развлечений», — цитирует Бё Dagbladet.

По его мнению, лучшее средство давления — это занятие конкретной позиции.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Ранее Антон Бабиков заявил, что не сильно переживал из-за невызова в олимпийскую сборную.

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