Тарьей Бё — об отстранении россиян от международных стартов: это правильное решение
- Gettyimages.ru
- © DeFodi Images
«Я думаю, что это верное решение. Мы как мир спорта должны тоже каким-либо образом показать, что мы относимся к происходящему серьёзно. Хотя мы и не политики, это важная часть коммуникации и индустрии развлечений», — цитирует Бё Dagbladet.
По его мнению, лучшее средство давления — это занятие конкретной позиции.
17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.
Ранее Антон Бабиков заявил, что не сильно переживал из-за невызова в олимпийскую сборную.