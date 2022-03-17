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Бабиков заявил, что не сильно переживал из-за невызова в олимпийскую сборную

17.03.2022, 18:01 |

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал о своих эмоциях после невызова в сборную России на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Бабиков заявил, что не сильно переживал из-за невызова в олимпийскую сборную
  • globallookpress.com
  • © Matthias Balk/dpa

«Не могу сказать, что чрезмерно страдал, когда все поехали в Пекин, а я нет. В этом плане мне не свойственно себя жалеть. Да, я был хорош, но, как выяснилось, недостаточно. В биатлоне эту разницу иногда определяет всего один выстрел», — заявил в интервью RT Бабиков.

По словам Бабикова, он не смотрел трансляцию мужской эстафеты, когда Эдуард Латыпов стрелял на заключительном рубеже в злополучной стойке.

«А я не сидел перед телевизором. Кто-то, возможно, скажет, что это непатриотично, непрофессионально, но я не смотрел гонки. Старался, по крайней мере, их не смотреть. Не было такой потребности», — добавил он.

Ранее президент СБР Майгуров отреагировал на решение IBU.

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