Президент СБР Майгуров отреагировал на решение IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить СБР.

«Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее IBU разрешил белорусским спортсменам выступать в российских турнирах.