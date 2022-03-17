Президент СБР Майгуров отреагировал на решение IBU

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить СБР.
Президент СБР Майгуров отреагировал на решение IBU
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее IBU разрешил белорусским спортсменам выступать в российских турнирах.

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