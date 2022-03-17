IBU разрешил белорусским спортсменам выступать в российских турнирах

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Международный союз биатлонистов (IBU) после отстранения разрешил сборной Белорусии выступать в российских соревнованиях.
IBU разрешил белорусским спортсменам выступать в российских турнирах
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«Они могут проводить соревнования. Одобрение IBU необходимо в случае проведения международных соревнований, в которых участвуют три страны и больше, о чём говорит устав IBU», — передаёт ТАСС.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее Васильев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить Союз биатлонистов России (СБР).

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