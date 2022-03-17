Васильев — об отстранении СБР и российских биатлонистов: всё ожидаемо

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить Союз биатлонистов России (СБР).

«Всё ожидаемо. Никто и не испытывал никаких положительных иллюзий. Происходит всеобщая паранойя по всему миру, поэтому на здравый смысл рассчитывать не приходится», — цитирует Васильева Sport24.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее Кристина Резцова заявила, что её не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам.