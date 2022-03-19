Карпин: без еврокубков нужно расширять РПЛ

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном увеличении количества клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Карпин: без еврокубков нужно расширять РПЛ
  • РИА Новости

«Я уже говорил, что спортивный принцип нарушен. Если не будет еврокубков, то однозначно нужно. Всё готово для расширения. Ничего страшного не произойдёт», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 23 марта рассмотрит предложение РПЛ по ротации клубов по итогам сезона-2021/22.

Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи, что рассматривается возможность расширения РПЛ с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд.

ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

«Ростов» 20 марта сыграет в Москве со столичным «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ.

«Ростов» (21 очко) занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (42) располагается на второй строчке. Лидирует в РПЛ «Зенит» (45).

Ранее Карпин поделился мнением о поездках на поезде на матчи РПЛ.

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