Карпин поделился мнением о поездках на поезде на матчи РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о сложностях с поездками на поезде на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Усложняет ли? Какая ситуация, такая ситуация. Понимаю, что, возможно, придётся так долго кататься. Две недели назад так же приехал. Всё нормально», — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина.

«Ростов» 20 марта сыграет в Москве со столичным «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ.

«Ростов» (21 очко) занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (42) располагается на второй строчке. Лидирует в РПЛ «Зенит» (45).

Ранее технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, как Квинси Промес убедил иностранных игроков остаться в составе столичной команды.