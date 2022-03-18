Ребров — о легионерах «Спартака»: Промес сразу всех собрал и убедил остаться

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Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, как Квинси Промес убедил иностранных игроков остаться в составе столичной команды.

«Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь, и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать», — цитирует Sports.ru Реброва.

Он подчеркнул, что Промес сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации.

«Спартак» в матче 22-го тура РПЛ сыграет на выезде с «Нижним Новгородом». Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице с 26 очками.

Ранее Александр Самедов назвал фаворита в матче «Нижний Новгород» — «Спартак».

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