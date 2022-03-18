Самедов назвал фаворита в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

«Фаворит — «Спартак». После матча с «Краснодаром» надо реабилитироваться. Хотя это и непростой выезд, но «Спартак» — фаворит. Красно-белым нужно играть в атакующий футбол, чтобы забить на один гол больше», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» в предыдущем туре проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. Позже ЭСК РФС признала, что судья встречи Евгений Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых.

Матч между красно-белыми и «Нижний Новгородом» пройдёт 19 марта. Начало — в 14:00 мск. «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 26 очками.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на информацию о решении ограничить сотрудничество с «Матч ТВ».