В «Спартаке» отреагировали на информацию о решении ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что клуб ограничит сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».

«Мы не комментируем свои отношения с «Матч ТВ» и другими СМИ. Те вопросы, которые у нас есть к коллегам, обсуждаются напрямую», — заявил журналистам Зеленов.

СМИ сообщали, что руководство клуба решило приостановить взаимодействие с каналом вне рамок контракта. Отмечается, что ТВ-контракт будет исполняться, однако другие направления будут заморожены.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 26 очками. 19 марта красно-белые встретятся с «Нижним Новгородом». Матч начнётся в 14:00 мск.

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