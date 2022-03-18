В «Спартаке» отреагировали на информацию о решении ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что клуб ограничит сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».
В «Спартаке» отреагировали на информацию о решении ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»
  • РИА Новости

«Мы не комментируем свои отношения с «Матч ТВ» и другими СМИ. Те вопросы, которые у нас есть к коллегам, обсуждаются напрямую», — заявил журналистам Зеленов.

СМИ сообщали, что руководство клуба решило приостановить взаимодействие с каналом вне рамок контракта. Отмечается, что ТВ-контракт будет исполняться, однако другие направления будут заморожены. 

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 26 очками. 19 марта красно-белые встретятся с «Нижним Новгородом». Матч начнётся в 14:00 мск.

Ранее CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в международных турнирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить