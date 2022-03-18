В «Спартаке» отреагировали на информацию о решении ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»
- РИА Новости
«Мы не комментируем свои отношения с «Матч ТВ» и другими СМИ. Те вопросы, которые у нас есть к коллегам, обсуждаются напрямую», — заявил журналистам Зеленов.
СМИ сообщали, что руководство клуба решило приостановить взаимодействие с каналом вне рамок контракта. Отмечается, что ТВ-контракт будет исполняться, однако другие направления будут заморожены.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 26 очками. 19 марта красно-белые встретятся с «Нижним Новгородом». Матч начнётся в 14:00 мск.
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