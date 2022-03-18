Сальников: ВФП будет выдвигать свои кандидатуры в техкомы FINA

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Всероссийская федерация плавания (ВФП) будет выдвигать свои кандидатуры на вакантные места в технические комитеты FINA, их утверждение должно состояться летом. Об этом RT заявил глава ВФП Владимир Сальников.
Сальников: ВФП будет выдвигать свои кандидатуры в техкомы FINA
  • РИА Новости

«Нам никто не запрещает этого делать. Но вопрос, будут ли они утверждены, остаётся на совести тех, кто принимает решения. Раньше шёл процесс согласования, обсуждение. Сейчас ничего этого нет. Но мы не сдаёмся и своих специалистов всё равно будем выдвигать», — подчеркнул четырёхкратный олимпийский чемпион», — отметил Сальников в интервью RT.

Ранее Сальников заявил, что российским пловцам будет сложно добираться до соревнований FINA.

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