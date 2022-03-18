Сальников: российским пловцам будет сложно добираться до соревнований FINA

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подтвердил, что российские спортсмены будут выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (FINA) в нейтральном статусе.

«Ситуация не самая простая, потому что непонятно, как дальше будут развиваться события. FINA допускает участие наших спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе: без гимна и цветов флага на форме. В отношении специалистов позиция такая же — нейтральная. Но теперь вопрос в другом: как технически это осуществимо. У нас не летают самолёты и не выдаются визы тех стран, которые поддерживают бойкот России», — заявил Сальников в интервью RT.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призналась, что верит в скорое возвращение отечественных атлетов на международные соревнования.