Депутат Госдумы Свищёв рассказал о мерах борьбы с манипулированием результатами соревнований

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв (ЛДПР) рассказал о мерах борьбы с манипулированием результатами соревнований.

Закон, призванный усилить борьбу с договорными матчами, вступает в силу 17 марта.

«В настоящее время правительство готовит законы в рамках наших обязательств по конвенции против манипулирования результатами спортивных соревнований. Она подписана Россией в 2014 году. Среди таких документов есть и закон, который мы с вами обсуждаем. Напомню, сейчас наш базовый закон о спорте устанавливает ответственность за подкуп, принуждение спортсменов, судей, тренеров и руководителей спортивных команд, за манипулирование результатами или за оказание противоправного влияния», — заявил Свищёв в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, предусмотрена ответственность и за получение материальной выгоды, и за предварительный сговор.

Как отметил депутат, изменения, вступающие в силу 17 марта, предполагают ответственность за использование и распространение инсайдерской информации и, следовательно, за непринятие мер для предотвращения конфликта интересов.

«За эти деяния предполагается административная ответственность. Соответствующие изменения в КоАП также готовит правительство — их должны внести на рассмотрение в Госдуму в самое ближайшее время», — уточнил Свищёв.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами в спорте.