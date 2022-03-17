Депутат Госдумы Свищёв рассказал о мерах борьбы с манипулированием результатами соревнований

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Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв (ЛДПР) рассказал о мерах борьбы с манипулированием результатами соревнований.
Депутат Госдумы Свищёв рассказал о мерах борьбы с манипулированием результатами соревнований
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Закон, призванный усилить борьбу с договорными матчами, вступает в силу 17 марта.

«В настоящее время правительство готовит законы в рамках наших обязательств по конвенции против манипулирования результатами спортивных соревнований. Она подписана Россией в 2014 году. Среди таких документов есть и закон, который мы с вами обсуждаем. Напомню, сейчас наш базовый закон о спорте устанавливает ответственность за подкуп, принуждение спортсменов, судей, тренеров и руководителей спортивных команд, за манипулирование результатами или за оказание противоправного влияния», — заявил Свищёв в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, предусмотрена ответственность и за получение материальной выгоды, и за предварительный сговор.

Как отметил депутат, изменения, вступающие в силу 17 марта, предполагают ответственность за использование и распространение инсайдерской информации и, следовательно, за непринятие мер для предотвращения конфликта интересов.

«За эти деяния предполагается административная ответственность. Соответствующие изменения в КоАП также готовит правительство — их должны внести на рассмотрение в Госдуму в самое ближайшее время», — уточнил Свищёв.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами в спорте.

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