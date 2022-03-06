Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами

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Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами в спорте.
Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Теперь противоправным влиянием на результат соревнований будет считаться не только подкуп атлетов, судей и тренеров, но и использование «инсайдерской информации» и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

Инсайдерская информация будет определяется со стороны общероссийской спортивной федерации или профессиональными лигами в отношении развиваемых видов спорта и проводимых соревнований. 

При этом общероссийские федерации и профессиональные лиги будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и опубликовать их на своих сайтах.

Ранее сообщалось, что в России впервые вынесен приговор по делу о договорных матчах.

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