Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами
- © РИА Новости / Евгений Биятов
Об этом сообщается на сайте правовой информации.
Теперь противоправным влиянием на результат соревнований будет считаться не только подкуп атлетов, судей и тренеров, но и использование «инсайдерской информации» и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.
Инсайдерская информация будет определяется со стороны общероссийской спортивной федерации или профессиональными лигами в отношении развиваемых видов спорта и проводимых соревнований.
При этом общероссийские федерации и профессиональные лиги будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и опубликовать их на своих сайтах.
Ранее сообщалось, что в России впервые вынесен приговор по делу о договорных матчах.