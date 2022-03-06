Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами в спорте.

Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Теперь противоправным влиянием на результат соревнований будет считаться не только подкуп атлетов, судей и тренеров, но и использование «инсайдерской информации» и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

Инсайдерская информация будет определяется со стороны общероссийской спортивной федерации или профессиональными лигами в отношении развиваемых видов спорта и проводимых соревнований.

При этом общероссийские федерации и профессиональные лиги будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и опубликовать их на своих сайтах.

Ранее сообщалось, что в России впервые вынесен приговор по делу о договорных матчах.