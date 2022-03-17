Салихова назвала судейство в матче «Спартак» — «Краснодар» беспределом

Короткая ссылка
Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:2).
Салихова назвала судейство в матче «Спартак» — «Краснодар» беспределом
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

ЭСК РФС сообщила, что пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно. «Спартак» уступил в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодару» со счётом 1:2. Решающий пенальти на 86-й минуте реализовал Эдуард Сперцян. 

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. «Краснодар» — пятый (35 очков).

Ранее Семак прокомментировал состояние Дзюбы, который отказался от вызова в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить