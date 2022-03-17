Салихова назвала судейство в матче «Спартак» — «Краснодар» беспределом

Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:2).

«Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

ЭСК РФС сообщила, что пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно. «Спартак» уступил в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодару» со счётом 1:2. Решающий пенальти на 86-й минуте реализовал Эдуард Сперцян.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. «Краснодар» — пятый (35 очков).

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