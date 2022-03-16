Раньери о приходе Абрамовича в «Челси»: он был как ребёнок на детской площадке

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Клаудио Раньери рассказал об отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича к клубу.

«Абрамович был молод и полон энтузиазма. Он был как ребёнок на детской площадке. Он очень часто присутствовал на домашних играх и летал на выезды», — цитирует Раньери Sportskeeda.

Он добавил, что Абрамович приобрёл «Челси», потому что синие в последнем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2002/03 добыли путёвку в квалификацию Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Ливерпуль». Он отметил, что если бы не эта история, то жизнь команды сложилась бы по-другому.

Напомним, Абрамович был внесён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.

Бизнесмен уже передал управление клубом «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Ранее ФИФА разрешила регистрацию украинских футболистов вне трансферного окна.