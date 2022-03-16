ФИФА разрешила регистрацию украинских футболистов вне трансферного окна

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение, что украинские игроки смогут менять клубы вне трансферного окна.

«Украинским игрокам разрешено зарегистрироваться в клубах, даже если период регистрации завершён в ассоциации клуба, в который они намереваются переходить», — сообщает пресс-служба ФИФА.

Уточняется, что в рамках этого исключения клубы могут регистрировать не более двух футболистов с украинским паспортом. Поправка в регламенте ФИФА будет действовать неопределённое время.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Все легионеры «Краснодара» покинули клуб, но сохранили контракты, воспользовавшись новым правилом ФИФА.

Ранее польский полузащитник Гжегож Крыховяк высказался о своём переходе из «Краснодара» в греческий АЕК.