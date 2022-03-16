Крыховяк заявил, что не думает о возвращении в «Краснодар»

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Полузащитник греческого АЕК высказался о своём переходе в клуб из «Краснодара».
Крыховяк заявил, что не думает о возвращении в «Краснодар»
  • globallookpress.com
  • © Wojciech Dobrzynski

«После возникновения такой политической ситуации я приехал сюда, чтобы наслаждаться футболом. Что касается перспектив, то ещё слишком рано. Для меня самое главное то, что будет завтра, а не через несколько месяцев. Пока я об этом не думаю», — заявил Крыховяк в интервью пресс-службе АЕК.

Соглашение 32-летнего Крыховяка с клубом АЕК рассчитано до конца сезона.

Крыховяк перешёл в «Краснодар» этим летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане  «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее РПЛ представила календарь матчей до конца сезона-2021/2022.

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