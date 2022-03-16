РПЛ представила календарь матчей до конца сезона-2021/2022

Стал известен календарь матчей с 23-го по 30-й тур нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Календарь опубликован на сайте РПЛ.

Матчи 23-го тура начнутся 1 апреля игрой между «Рубином» и «Химками». Завершится чемпионат 21 мая. В этот день по традиции все команды сыграют в одно время.

Кроме того, известны даты перенесённых матчей 19-го тура. «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов» 6 апреля, а 4 мая «Краснодар» встретится с «Локомотивом».

Четвертьфиналы Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля, полуфиналы — 11—12 мая, а финал состоится 29 мая.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о необходимости сокращения РПЛ до 12 команд.