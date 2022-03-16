Канчельскис заявил о необходимости сокращения РПЛ до 12 команд
«Ерунда какая-то. У нас что не сезон, то клуб на грани банкротства. После расширения таких будет штук пять», — цитирует Канчельскиса Sport24.
По его мнению, в текущей ситуации большинство регионов не могут себе позволить с финансовой точки зрения содержать футбольные профессиональные клубы, которые могли побороться за участие в элитном дивизионе. При этом он считает, что спонсоров найти командам тоже будет затруднительно.
«Лигу надо не расширять, а сокращать до 12 команд — тогда стадионы хотя бы пустеть не будут. Интерес к футболу возрастёт», — добавил эксперт.
Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи о том, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги: с сезона-2022/23 она может быть расширена с 16 до 18 команд.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ могут обсудить переход на систему «весна-осень» 22 марта.