Канчельскис заявил о необходимости сокращения РПЛ до 12 команд

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на предложение известного тренера Валерия Газзаева о создании закрытой Суперлиги с 40 командами и двумя географическими зонами.

«Ерунда какая-то. У нас что не сезон, то клуб на грани банкротства. После расширения таких будет штук пять», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По его мнению, в текущей ситуации большинство регионов не могут себе позволить с финансовой точки зрения содержать футбольные профессиональные клубы, которые могли побороться за участие в элитном дивизионе. При этом он считает, что спонсоров найти командам тоже будет затруднительно.

«Лигу надо не расширять, а сокращать до 12 команд — тогда стадионы хотя бы пустеть не будут. Интерес к футболу возрастёт», — добавил эксперт.

Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи о том, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги: с сезона-2022/23 она может быть расширена с 16 до 18 команд.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ могут обсудить переход на систему «весна-осень» 22 марта.

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