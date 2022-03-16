«РБ Спорт»: клубы РПЛ могут обсудить переход на систему «весна-осень» 22 марта
Как сообщает «РБ Спорт», вопрос по этому поводу может быть поднят на собрании клубов 22 марта.
По данной системе российское первенство проводилось с 1992-го по 2010-й год. С тех пор в РПЛ играют по системе «осень — весна», которая неоднократно подвергалась критике из-за несоответствия климатических условий в России и инфраструктуры клубов к этому формату.
Ранее бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец выразил мнение, что в РПЛ необходимо вернуться к формату «весна — осень».