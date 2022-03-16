«РБ Спорт»: клубы РПЛ могут обсудить переход на систему «весна-осень» 22 марта

Короткая ссылка
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут на ближайшем заседании обсудить возможность возвращения к системе «весна — осень».

Как сообщает «РБ Спорт», вопрос по этому поводу может быть поднят на собрании клубов 22 марта.

По данной системе российское первенство проводилось с 1992-го по 2010-й год. С тех пор в РПЛ играют по системе «осень — весна», которая неоднократно подвергалась критике из-за несоответствия климатических условий в России и инфраструктуры клубов к этому формату.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец выразил мнение, что в РПЛ необходимо вернуться к формату «весна — осень».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить