Бышовец считает, что в РПЛ необходимо вернуться к формату «весна-осень»

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Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец выразил мнение, что в чемпионате страны нужно вернуться к формату проведения «весна-осень».

«Думаю, надо вернуться к варианту весна-осень. Я об этом уже говорил. Это был проверенный календарь. Не надо выдумывать колесо — оно уже придумано. Надо исходить из возможностей клубов. Нужно повышать уровень конкуренции. Увеличив количество команд, мы не получим качество. Надо исходить от финансов клубов и климатических условий нашей страны», — цитирует Бышовца Sport24.

Он также считает, что в предложении известного тренера Валерия Газзаева о создании закрытой Суперлиги с 40 командами и двумя географическими зонами существует множество противоречий. При этом к системе «весна-осень» будут готовы большинство клубов России.

Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи о том, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги: с сезона-2022/23 она может быть расширена с 16 до 18 команд.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой оценил предложение Газзаева о создании закрытой лиги из 40 команд.

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