Мостовой оценил предложение Газзаева о создании закрытой лиги из 40 команд

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предложение известного тренера Валерия Газзаева о создании закрытой Суперлиги с 40 командами и двумя географическими зонами.

«В данный момент тяжело говорить, нужна ли нам такая большая лига. Я ещё раньше говорил, что надо расширять лигу. А мы начали говорить об этом, только когда ситуация стала вынуждать. У нас сумасшедшая география, а в РПЛ играют только 16 команд», — цитирует Мостового Sport24.

Он отметил, что во многих небольших европейских странах давно выступают в элитных дивизионах минимум 18 команд, что никак не мешает развитию лиг.

«Если бы мы начали делать расширение раньше, то даже, может, выжили бы такие команды, как «Тосно» или «Тамбов», — добавил эксперт.

Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи о том, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги: с сезона-2022/23 она может быть расширена с 16 до 18 команд.

Ранее Газзаев выразил мнение, что иностранные тренеры ничего не дали российскому футболу.