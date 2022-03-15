Газзаев считает, что иностранцы ничего не дали российскому футболу

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил, что в новой закрытой Суперлиге не должно быть зарубежных специалистов.
Газзаев считает, что иностранцы ничего не дали российскому футболу
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Считаю, что в закрытой Суперлиге России должны работать исключительно отечественные специалисты. Приглашение иностранцев — это дань моде, на мой взгляд. По сути, они ничего не дали российскому футболу, и мы в рейтинге УЕФА опустились на 10-е место в клубном футболе», — цитирует Газзаева «РБ Спорт».

По его мнению, за последние годы с отечественными наставниками особо не работали, из-за чего сдала российская тренерская школа. Он отметил, что за это время стали доверять только иностранцам, но никто, кроме экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката, не проявил себя на высоком уровне.

«И сегодня есть реальная возможность доверять и развивать своих, отечественных специалистов, которые не сбегут при первой возможности, как сделал недавно иностранный тренер одного московского клуба», — добавил эксперт.

Напомним, что перед возобновлением текущего сезона московский «Локомотив» покинул немецкий тренер Маркус Гисдоль, а из «Краснодара» ушёл главный тренер Даниэль Фарке, который также является представителем Германии. 

Ранее Газзаев предложил создать закрытую Суперлигу.

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