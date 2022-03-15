Газзаев предложил создать закрытую Суперлигу

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев выступил с предложением о создании закрытой Суперлиги с 40 командами и двумя географическими зонами.

«Создание Суперлиги должно происходить при поддержке государства с целью развития профессионального и массового спорта. Для того, чтобы участвовать в таком турнире, клубу необходимо вносить денежный взнос, размер которого будет определять лига. Если добавить к этой общей сумме доходы от реализации телеправ и спонсорские деньги, то возможно сформировать солидный бюджет в размере как минимум $500—600 млн», — цитирует Газзаева «РБ Спорт».

По его мнению, в основе мотивации должна лежать бонусная система. То есть за наиболее высокое место команда должна получать больше призовых. При этом специалист заявил, что для попадания в закрытую лигу каждый клуб должен обладать солидной инфраструктурой, соответствующим требованиям стадионом, а также качественной академией или детской спортивной школой.

«Таким образом, с финансовой и соревновательной точек зрения мы получим альтернативу еврокубкам. Мы не просто можем, а просто обязаны создать свой сильный футбольный турнир», — подчеркнул Газзаев.

Напомним, что на данный момент в прессе ходят слухи о том, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги: с сезона-2022/23 она может быть расширена с 16 до 18 команд.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался против расширения РПЛ не по спортивному принципу.