Аршавин выступил против расширения РПЛ не по спортивному принципу

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) не по спортивному принципу.

«Если лига хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу. Если так хотят расширить, то последние две команды РПЛ обязаны сыграть стыковые матчи с третьим-четвёртым местами ФНЛ», — сказал Аршавин изданию «Чемпионат».

Он также предложил снизить планку лицензирования для команд ФНЛ, чтобы у них была возможность попасть в РПЛ.

СМИ сообщали о том, что РПЛ с сезона-2022/23 может быть расширена с 16 до 18 команд.

Ранее Салихова высказалась о расширении Российской премьер-лиги.