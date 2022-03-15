Салихова — о расширении РПЛ: вы уверены, что не превратите чемпионат в дворовую лигу

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Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Салихова — о расширении РПЛ: вы уверены, что не превратите чемпионат в дворовую лигу
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Салихова обратилась к командам «Химки» и «Уфа», которые ратуют за расширение чемпионата. По её словам, прошедший тур оставил удручающее впечатление — 0:0 на табло и пустые трибуны.

«Вы точно уверены, что наберёте по 24 российских игрока в каждую команду, не превратив чемпионат в дворовую лигу и тем самым не убив напрочь интерес к футболу? Почему сейчас на матчах этих команд по 500 человек? Или просто в случае вылета в ФНЛ есть страх потерять государственное финансирование?» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

На данный момент в элитном дивизионе выступают 16 команд. По информации СМИ, в РПЛ планируют увеличить количество участников до 18 команд.

Ранее Карпин заявил, что в сборную вызваны футболисты, которые должны были сыграть в стыках.

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