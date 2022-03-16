World Athletics запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) выступила с новым заявлением по поводу участия белорусских легкоатлетов в российских турнирах.
World Athletics запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Nurkiewicz

«До тех пор, пока Всероссийская федерация лёгкой атлетики ограничена в своих правах, национальные соревнования в России проводятся только с участием спортсменов этой страны», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

Напомним, что российские легкоатлеты обратились с письмом к ВФЛА поставить ультиматум World Athletics. В своём обращении российские спортсмены пригрозили Спортивным арбитражным судом (CAS) World Athletics, если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА.

Ранее Привалова высказалась по поводу ситуации с восстановлением ВФЛА в правах.

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