Тарасова не будет осуждать российских спортсменов за смену гражданства
- РИА Новости
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«Мы не знаем, что будет через месяц. Может, всё уже изменится несколько раз. Осуждать спортсменов за смену гражданства не собираюсь. Тем более ещё ничего не произошло», — цитирует Тарасову Sport24.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, отечественные фигуристы пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.
Ранее российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение сменить спортивное гражданство и представлять Норвегию.