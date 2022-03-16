Тарасова не будет осуждать российских спортсменов за смену гражданства

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможную смену гражданства российских спортсменов из-за западных санкций.

«Мы не знаем, что будет через месяц. Может, всё уже изменится несколько раз. Осуждать спортсменов за смену гражданства не собираюсь. Тем более ещё ничего не произошло», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, отечественные фигуристы пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение сменить спортивное гражданство и представлять Норвегию.