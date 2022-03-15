CNN умышленно исказил смысл причины отказа Дзюбы приезжать в сборную

В эфире американского телеканала CNN обсудили ситуацию с невызовом нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.

15 марта был объявлен состав национальной команды на тренировочный сбор, в котором не оказалось Дзюбы. Главный тренер сборной Валерий Карпин объяснил отсутствие форварда в списке просьбой самого Артёма. Якобы Дзюба попросил не вызывать его в сборную «в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников».

В эфире CNN же сообщили, что Дзюба отказался от приглашения в знак протеста из-за проведения спецоперации на Украине.

При этом позже нападающий пояснил, что причиной отказа являются не политические причины, а семейные обстоятельства, а Карпин мог неверно его понять. При этом Дзюба подчеркнул, что хочет выступать за сборную под руководством Карпина. Впоследствии Карпин также уточнил, что игрок пропустит сбор по семейным причинам.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде.