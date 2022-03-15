Булыкин оценил перспективы Дзюбы в сборной России

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде.
Булыкин оценил перспективы Дзюбы в сборной России
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitriy Golubovich/Anadolu Agency

«Не думаю, что сборная для него закрыта. Он принял такое решение, поговорил с тренером, а как дальше — будут решать. Если он будет хорошо играть, забивать, то стопроцентно его опять вызовут», — цитирует Булыкина News.ru.

Напомним, что Дзюба попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его на мартовский сбор по семейным обстоятельствам. Он также заявил о желании играть в национальной команде под руководством Карпина.

Ранее Аршавин выступил против расширения РПЛ не по спортивному принципу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить