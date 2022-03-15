Булыкин оценил перспективы Дзюбы в сборной России
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«Не думаю, что сборная для него закрыта. Он принял такое решение, поговорил с тренером, а как дальше — будут решать. Если он будет хорошо играть, забивать, то стопроцентно его опять вызовут», — цитирует Булыкина News.ru.
Напомним, что Дзюба попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его на мартовский сбор по семейным обстоятельствам. Он также заявил о желании играть в национальной команде под руководством Карпина.
Ранее Аршавин выступил против расширения РПЛ не по спортивному принципу.