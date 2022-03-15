В РФС отреагировали на решение CAS о запрете УЕФА в отношении российских команд 

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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на участие российских команд в турнирах под эгидой организации.
В РФС отреагировали на решение CAS о запрете УЕФА в отношении российских команд 
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Albouy - UEFA/UEFA

«15 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о снятии обеспечительных мер по иску в адрес УЕФА на время проведения судебного разбирательства. Подчеркнём, что данное решение касается только соревнований под эгидой УЕФА и относится только к обеспечительным мерам», — приводит слова представителя пресс-службы РФС «Чемпионат».

При этом отмечается, что рассмотрение дела продолжится в соответствии с определяемым CAS порядком, а решение по поводу подобного ходатайства в рамках иска к Международной федерации футбола ожидается до конца этой недели.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

Изначально Россия должна была в конце марта сыграть с Польшей в рамках стыковых матчей за попадание на чемпионат мира, а в финале стыков победитель должен был сыграть либо с Чехией, либо со Швецией.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что отклонение апелляции РФС не красит CAS.

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