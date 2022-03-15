Колосков: отклонение апелляции РФС не красит CAS

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на участие российских команд в турнирах под эгидой организации.

«У нас была обоснованная апелляция, но я ожидал такого решения. Всё это очень печально. Сначала на поводу пошли УЕФА и ФИФА, а теперь и CAS, который должен был быть объективным органом. Такое решение не красит арбитражный суд», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также допустил, что теперь у игроков российских клубов будет пропадать мотивация, так как они смогут выступать только в национальном первенстве.

«Но это не значит, что не надо проводить сборы. Надо искать соперников, с кем можно играть, а такие есть. Надо думать, как не потерять у игроков вкус к международным матчам», — добавил эксперт.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Изначально Россия должна была в конце марта сыграть с Польшей в рамках стыковых матчей за попадание на чемпионат мира, а в финале стыков победитель должен был сыграть либо с Чехией, либо со Швецией.

Ранее CAS подтвердил, что отклонил апелляцию РФС по поводу отстранения российских команд.