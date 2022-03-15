Созин: при Карпине Дзюба в сборной России уже не будет играть

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин отреагировал на невызов Артёма Дзюбы в сборную России на мартовский сбор в связи с просьбой самого футболиста из-за ситуации на Украине.

«Ещё пока не слышал этого высказывания. Это какая-то ерунда — при чём здесь это? Если Карпин выбирал между Дзюбой и Сергеевым по спортивному принципу, то, на мой взгляд, Дзюба — более качественный игрок. Видимо, это уже что-то личное. При Карпине Дзюба в сборной уже не будет играть», — цитирует Созина «РБ Спорт».

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на мартовский сбор по желанию самого футболиста. По словам специалиста, форвард попросил не приглашать его в команду из-за ситуации на Украине, где у него много родственников.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Смородская назвала вызов Селихова на мартовский сбор авансом для вратаря.