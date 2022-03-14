Экс-владелец «Челси» — о санкциях против Абрамовича: страдают обычные люди

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Бывший владелец «Челси» британский бизнесмен Кен Бейтс прокомментировал решение правительства Великобритании наложить санкции на Романа Абрамовича.
Экс-владелец «Челси» — о санкциях против Абрамовича: страдают обычные люди
  • Gettyimages.ru

«Естественно, страдают обычные люди. Каково будущее работников клуба? И фанаты «Челси». Какое они имеют отношение ко всей ситуации? Это вредит обычным английским гражданам», — цитирует Бейта The Mirror.

По его словам, подобные шаги делают государственную службу посмешищем для всего мира. Он также сообщил, что имел дело с государственными служащими большую часть своей жизни.

«По большому счёту, все госслужащие абсолютно бесполезны», — сказал Бейтс.

Напомним, Абрамович был внесён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.

Бизнесмен уже передал управление клубом «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Власти Британии заморозили банковские счета «Челси».

Ранее руководство Английской премьер-лиги приняло решение отстранить Абрамовича от управления клубом.

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