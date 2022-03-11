Sky Sports: власти Британии заморозили банковские счета «Челси»
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Заблокировано несколько корпоративных счетов «Челси», включая кредитные карты, сообщает Sky Sports.
Уточняется, что банки заморозили счета «Челси», поскольку они не склонны к риску.
Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.
Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список.
Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.
Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что несколько игроков «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций в отношении Абрамовича.