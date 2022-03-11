Sky Sports: власти Британии заморозили банковские счета «Челси»

В Великобритании временно заморозили банковские счета лондонского футбольного клуба «Челси».

Заблокировано несколько корпоративных счетов «Челси», включая кредитные карты, сообщает Sky Sports.

Уточняется, что банки заморозили счета «Челси», поскольку они не склонны к риску.

Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.

Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список.

Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что несколько игроков «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций в отношении Абрамовича.