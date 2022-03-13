Ваноли встал на защиту Кофрие после поражения «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли резко отреагировал на вопрос об ошибках защитника команды Максимилиано Кофрие в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Давайте не будем обвинять Кофрие! В недавнем прошлом то же самое случилось с Рассказовым, которого, по сути, «убили», — приводит слова Ваноли «Матч ТВ».

По его словам, в прошлом матче с «Динамо» он заменил Кофрие, так как опасно оставаться на поле с защитником, у которого есть жёлтая карточка, однако в игре с «Краснодаром» ситуация не была схожей.

«В целом я не хочу обвинять кого-то одного. Мы работаем как одна команда, и отношение у нас ко всем одинаковое», — добавил специалист.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи (26) находятся на девятой строчке.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что в поражении от «Краснодара» виноват Ваноли.