Кавазашвили: в поражении «Спартака» от «Краснодара» виноват Ваноли

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о поражении от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

«В сегодняшнем поражении «Спартака» виноват Ваноли. Вот зачем за 20 минут до конца матча он вдруг захотел поменять активных игроков? Бакаев полтора тайма тянул всю команду. Что Ваноли в голову ударило? Я не могу понять. Сегодня он обязан взять всю вину на себя», — цитирует Кавазашвили Sport24.

По его словам, он не видит логики в действиях тренера и не понимает, по какой схеме играет «Спартак». При этом эксперт считает, что игра была равной.

«Спартак» играет слажено только полтора тайма. Голевых моментов мы почти не видим. Если бы они играли на своём уровне до конца, то забили бы гораздо больше тех двух мячей, которые, кстати, абсолютно справедливо не засчитали. А с такой игрой о победе и думать было трудно», — добавил Кавазашвили.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес.

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (26) находится на девятой строчке.

Ранее тренер «Краснодара» Александр Сторожук заявил, что ситуация с легионерами очень сплотила команду.