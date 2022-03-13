Тренер «Краснодара» Сторожук: ситуация с легионерами очень сплотила команду

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук после победы над московским «Спартаком» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отметил, что ситуация с массовым отъездом легионеров сплотила его подопечных.

«Ситуация с легионерами очень сплотила команду. Ребятам про это даже не надо говорить, они сами про это говорят. Это очень приятно», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, в минувшей игре существовал риск просесть под прессингом красно-белых, но всегда удавалось отрабатывать на своей половине поля и не давать сопернику контролировать мяч.

«Если бы мы позволили, было бы ещё энергозатратнее. Мы работаем. О легионерах не стоит сейчас говорить, надо говорить о тех, кто был на поле. Они достойно сражались, заслужили уважение», — добавил Сторожук.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес.

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (26) находится на девятой строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что нельзя проигрывать такие матчи, как с «Краснодаром».