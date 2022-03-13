Ваноли о поражении «Спартака» от «Краснодара»: нельзя проигрывать такие матчи

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нам нужно прибавлять психологически. Так это было и в матче с «Динамо», когда мы бросили играть во втором тайме. Нельзя проигрывать такие матчи. Нужно отдать должное «Краснодару». У нас были опасения перед игрой, они оправдались. Не знаю, почему в моменте с пенальти не использовали VAR. Но мы не должны искать отговорок», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

По его мнению, на данный момент «Спартак» ещё не является командой в полном смысле этого слова и ему ещё только предстоит стать единым целым, над чем нужно много работать. Он отметил, что в таких играх всё решают детали и красно-белые должны были контролировать её ход.

«Недооценки соперника не было. Мы хотим обрести психологию победителя, это не делается за один-два месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят. Нужно понимать, что мы играем за «Спартак», за этих болельщиков. Это мы должны понимать», — добавил специалист.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес.

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (26) находится на девятой строчке.

Ранее арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен по делу.